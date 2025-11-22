「BCNランキング」2025年11月10日〜16日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位G242L E14G242L E14（MSI）2位VA249HGVA249HG（ASUS）3位MOBIUZ EX251EX251（BenQジャパン）4位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）5位VA279HGVA279HG（ASUS）6位Alienware AW2725DAW2725D（デル）6位TUF Gaming VG259QRVG259QR（ASUS）8位Alienware AW2525HMAW2525