【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Suchmos（サチモス）が、11月22日“いい夫婦の日”に、バンド初となるウェディングソング「Marry」のMVを公開した。 ■Suchmosが再始動するきっかけとなった曲 本作のMVには、YONCE（Vo）と10年来の盟友である俳優の間宮祥太朗が出演。監督は、Suchmosと間宮、両者の旧友である山田健人が務めた。 「Marry」は、2025年7月に約6年ぶりにリリースされたEP『Sunburst』の収録曲。Su