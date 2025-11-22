◇大相撲九州場所14日目（2025年11月22日福岡国際センター）東前頭5枚目の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は東前頭8枚目の一山本（32＝放駒部屋）に、はたき込まれて9勝4敗となった。一山本は2桁10勝に到達した。立ち合いから互いに突き合う展開。一山本が右をのぞかせる場面もありながら、引いてしまう。これに乗じて攻め込んだ義ノ富士は土俵際で、はたかれて前のめりに崩れた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若