カナダ・ブリティッシュコロンビア州ベラクーラ【ニューヨーク共同】カナダ西部ブリティッシュコロンビア州ベラクーラで20日、校外学習中の学校の児童や教師がハイイログマに襲われ、子ども3人と大人1人が負傷した。自然保護当局が21日明らかにした。カナダ放送協会（CBC）によると、うち子ども2人が重体という。保護当局の職員は同州でクマが人間の集団を襲うのは「非常にまれだ」と話しており、原因を調査するとしている。ク