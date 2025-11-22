広島は22日、サンドロ・ファビアンとエレフリス・モンテロの来季契約を結んだと発表した。ファンにとっては、嬉しいニュースが飛び込んできたと言ってもいいだろう。近年は獲得した外国人野手がなかなか機能せず、“打線”という部分ではかなり苦しんでいた。そんな中で、今季加入したファビアンとモンテロの両外国人の働きは非常に素晴らしかった。ファビアンはオープン戦こそ打率.163と苦しんだが、シーズンが開幕するとオ