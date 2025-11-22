明日23日は全国的に晴れて、今日22日よりも空気が乾燥する所が多いため、火の取り扱いに注意が必要です。朝と昼の寒暖差の大きい所が多いため、秋の行楽には調節できる服装でお出かけください。一方、関東や東北北部は大気の状態が不安定になる見込みで、急な強い雨や落雷、突風、ひょうに注意が必要です。明日23日関東と東北北部は雨や雷雨に注意明日23日は、高気圧に覆われて、全国的に晴れる所が多く、秋の行楽が楽しめるでし