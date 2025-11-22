▽F FES 2025（22日、エスコンフィールドHOKKAIDO）来季の開幕カードを宿敵・ソフトバンクと戦う日本ハム。この日行われたファン感謝イベント「F FES 2025」では、来季開幕カードのラインアップを発表しました。開幕投手には、今季沢村賞を獲得した伊藤大海投手を起用。伊藤投手は、今季ソフトバンクに敗れ、リーグ首位・日本シリーズ進出を逃した悔しさに触れながら「こういう巡り合わせになったっていうのは、まず勢いをつけてフ