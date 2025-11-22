突然のカギトラブルにも素早く対処。依頼があればすぐに駆け付け、カギのトラブルを解消。“すご腕のカギ職人”に密着しました。 【写真を見る】｢突然ドアノブが回らなくなり…閉じ込められた｣ 「カギは壊れていないけど…取り換えて」25年間で約2万件のトラブルを解決 “すご腕カギ職人”に密着 今回密着するのは、瑞穂区にある「カギの救急車 瑞穂運動場」。お店の代表は、すご腕カギ職人（防犯設備士）の丹羽香之さん。これま