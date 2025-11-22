筆者の話です。久しぶりに実家へ帰ると、かつて自分の部屋だった場所は、すでに「物置部屋」に変わっていました。荷物をどかして寝るスペースをつくるところから始まる帰省。家族の生活が進むのはわかるけれど、胸がぎゅっとなる瞬間があります。 実家に帰省、なのに「どこで寝よう？」から 久しぶりの帰省。玄関を開けて「ただいま」と言いながらも、心の中ではすでに考えていました。「今日、どこで寝よう……？」自分