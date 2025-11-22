◇大相撲九州場所１４日目（２２日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が東１８枚目・明生（立浪）をはたき込んで６勝８敗とした。前に出て決まったはたき込み。「昨日の一番では（はたいて）墓穴を掘ってしまったので、前に出ました。師匠からも負け越した後の相撲が大事と言われている？その通りの相撲でした。（立ち合いから）全部良かったです」。幕内に復帰して２場所目。実力者にもまれた結果の６勝目