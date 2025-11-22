◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月２２日、京都競馬場スプリンターズS１０着から巻き返しを期すトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は１５時１９分に京都競馬場に到着。馬房でリラックスした姿を見せた。坂入厩務員は「変わらずにきています。馬運車のなかでもこの馬なりにカイバを食べていました」と胸を張った。１２００〜１４００メートル