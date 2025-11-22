◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第3日（2025年11月22日宮崎県フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）第3ラウンドが行われ、13位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は4バーディー、2ボギーの68で回り、通算5アンダーで8位に浮上した。首位と5打差で最終日を迎える。序盤のチャンスを生かせず距離の長い4番でアプローチのミスからボギーを叩いた。しかし7番で第3打を1メートルにつけて挽回。11番パー3で1・5メート