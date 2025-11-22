4年ぶりに開催となる松竹グループのオーディション『松竹JAPAN GP CONTEST』のファイナルが22日、都内で開催。グランプリには富居玲衣さんが輝いた。【写真】ティアラを着けられると再び大粒の涙を流していた富居玲衣さんグランプリで名前を読み上げられると富居さんの目には涙が。審査員を務めた森口瑤子からティアラを着けられると再び大粒の涙を流していた。スピーチで富居さんは「本当にうれしくて。これまで支えてきてく