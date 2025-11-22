【ワシントン＝田中宏幸】米労働省は２１日、政府機関の一部閉鎖の影響で延期していた１０月分の消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表を取りやめることを明らかにした。閉鎖期間中は連邦職員の多くが自宅待機となり、データを収集できなかったとしている。１１月分の公表も１２月１０日から１８日に延期する。遡って収集できる１０月分の一部データは１８日に合わせて公表する。同省はこれまでに、雇用統計も１０月分の公表を取り