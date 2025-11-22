日本相撲協会は２２日、九州場所前に現役を引退した元小結遠藤（追手風）の北陣親方が、２０２７年１月３０日に東京・両国国技館で引退相撲を行うと発表した。９日の引退会見で遠藤は「名前を読み上げられ歓声があり、土俵に上がって勝てば、鳥肌が立つような声援をいただいた。もう一回あの歓声を聞くんだという気持ちでした」と応援に感謝していた。