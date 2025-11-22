「天皇杯・決勝、町田３−１神戸」（２２日、国立競技場）町田が神戸に快勝し、初優勝を決めた。昨季はＪ１初挑戦のクラブとして史上最高位となるリーグ３位と躍進。「タイトル獲得」を目標に掲げスタートした今季、見事に有言実行を果たした。観戦した日本代表・森保監督は町田・黒田監督を称賛。「黒田監督が高校サッカーからこうやって戦うカテゴリーを変えて、タイトルを取られたっていうことは、どの年代で監督をやるに