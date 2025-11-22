23-24シーズンに行われたドーピング検査で違反薬物が検出され、4年間の活動禁止処分が言い渡されたフランス代表のポール・ポグバ。その後はスポーツ仲裁裁判所の決定により、停止期間が4年から18か月に短縮されている。2025年3月に停止処分が解除されており、今夏の移籍市場で日本代表の南野拓実が所属するモナコに加入している。ただ、長期間実戦から遠ざかっており、ここまではメンバー外が続いている。『BBC』によると、リーグ1