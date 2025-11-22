チェルシーの指揮官エンツォ・マレスカはコール・パルマーが負傷したことを医者から聞いた時の反応を記者会見にて明かした。英『Evening Standard』が報じている。鼠蹊部の問題で9月末から離脱が続いていたパルマー。今月の代表ウィーク明けの復帰が期待されており、トレーニングへの参加も噂されていたが、水曜日に自宅のドアに足をぶつけ、左足の小指を骨折。不運な怪我によりさらに離脱することになった。そんななか、マレスカ