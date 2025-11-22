マンチェスター・ユナイテッドでは選手たちの高額な給与が財政を圧迫していると問題になっているが、驚くほどの給与をもらっていたのは現役選手たちだけではない。元マンUのストライカーであり、クラブの最多得点記録保持者であるウェイン･ルーニー氏は、ポッドキャスト『The Overlap』にて元チームメイトのガリー・ネビル氏の質問に答え、全盛期に受け取っていた給与額を明らかにした。ネビル氏はジェイミー・キャラガー氏、ロイ