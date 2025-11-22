米国大使館農産物貿易事務所は、「アメリカン・フェスティバル2025」を11月22日から24日まで開催する。会場内で開催される「American Craft Beer Experience 2025」では、インポーターが選定したアメリカのクラフトビールを提供する。「American Meat Showcase 2025」では、本格的なアメリカン・バーベキューを提供する。このほか、ステージイベントも行う予定。場所は日比谷公園 にれのき広場。開催時間は、11月22日が正午から午