タレントの平愛梨（40）が22日、自身のインスタグラムを更新した。平は「SIXPADリカバリーウェア夫と一緒にSIXPADの撮影をしてきました」と商品を夫でサッカー日本代表の長友佑都とそろって商品を着用した2ショットを投稿。「夫婦での撮影は久しぶりで楽しかったです私がサプライズプレゼントをするってことだったのに、まさかの、夫からも同じようにサプライズしてもらってドッヒャーでした動画に収められてるのでよ