記者会見する平良卓也弁護士＝22日午後、石川県輪島市金沢弁護士会は22日、昨年の能登半島地震や豪雨で被災した石川県輪島市で25日に法律事務所を開所するのを前に、記者会見を開いた。沖縄弁護士会から移って所長に就任する平良卓也弁護士（55）は「被災者の方はまだまだ厳しい状況にあると思う。少しでも希望を持ち、将来への一歩を踏み出せるようお手伝いしたい」と述べた。弁護士が少ない地域で日弁連や各地の弁護士会らの