【カイロ＝田尾茂樹】国連児童基金（ユニセフ）は２１日、パレスチナ自治区ガザで１０月１０日に停戦が発効した翌日以降、イスラエル軍による攻撃で子供６７人が死亡したと明らかにした。ユニセフによると、１９日にはガザ市などでの空爆で子供７人が死亡し、２０日にはガザ南部ハンユニスでの空爆で女児とその両親が犠牲となった。イスラエル軍は兵士襲撃の報復や、和平計画第１段階の軍撤退線「イエローライン」を「テロリス