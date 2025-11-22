今回、Ray WEB編集部は友だちに告白されたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・莉緒には好きな男の子がいます。それを友だちの小百合に相談していたのですが……？小百合に告白をされた莉緒。彼女はまさかの出来事に驚いています。このあと莉緒はどんな返事をするのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【衝撃ラスト】好きな人に遊ば