ドジャースの大物獲りが暗礁に乗り上げたようだ。今オフのＦＡ市場で目玉の一人となっているのがカブスからＦＡになったカイル・タッカー外野手（２８）。２０２３年に打点王に輝いたスラッガーの移籍先は外野手補強が急務となっているドジャースが最有力とされてきた。ところがドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」が２１日（日本時間２２日）、タッカー獲りは「失敗するだろう」と敗北予告し、波紋が広がっている。