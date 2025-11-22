◇スキージャンプ FISワールドカップ(日本時間22日〜24、ノルウェー・リレハンメル)日本時間22日に行われた混合団体で、日本代表が優勝を飾りました。日本は丸山希選手、二階堂蓮選手、伊藤有希選手、小林陵侑選手のメンバーで出場。スロベニア、オーストリアといったヨーロッパ勢を抑え、表彰台の頂点に立ちました。今大会は国際スキー・スノーボード連盟(FIS)が主催するW杯の今季初戦。ミラノ・コルティナ五輪を来年2月に控える