多くの人でにぎわう上野動物園の正門＝22日午前、東京都台東区上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」の返還期限が来年2月に迫る中、動物園には22日も多くの人が足を運んだ。日本での飼育は現在この2頭だけ。台湾有事を巡る高市早苗首相の発言をきっかけに日中関係は冷え込み、新たなパンダの来日には暗雲が漂う。ファンからは「日本からパンダがいなくなるのでは」と不安の声が上