阪神から育成ドラフト１位で指名された、神宮僚介投手（２２）＝東農大北海道オホーツク＝が２２日、群馬県高崎市内のホテルで入団交渉に臨み、支度金３００万円。年俸３００万円で仮契約を結んだ。「いよいよ本格的にプロ野球選手としての道を歩めるっていう喜びと覚悟っていうのが今の気持ちです」と心境を語った。（金額は推定）右のサイドスローで、最速は１４８キロ。加えて制球力と左右への変化球が武器だ。神宮は「強気