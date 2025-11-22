「ベビースターラーメン丸」シリーズから、寒い季節にぴったりの限定フレーバー『ベビースターラーメン丸（豚キムチ味）』が2025年11月17日より発売されます。ひとくちサイズの丸い形は食べやすく、小腹満たしにもぴったり。刺激的な香りと、豚肉の旨みが重なるピリ辛テイストは、食べ進めるほどクセになる味わいです♪おやつにもおつまみにもマルチに楽しめる一品として注