アメリカのトランプ大統領の支持基盤となるアメリカ第一主義運動、通称「MAGA」派の代表格として知られる共和党のグリーン下院議員が21日、トランプ氏との対立を理由に2026年1月に議員辞職すると明らかにしました。（マージョリー・テイラー・グリーン下院議員ON8秒「今、私の子供たちの世代の多くは未来に絶望し、アメリカン・ドリームを実現できるとは思っていない」）共和党のグリーン下院議員は21日声明で、「アメリカを再び偉