バレーボールSVリーグ女子のアランマーレ山形は22日、ホーム鶴岡市のつるしんアリーナ小真木原でデンソーエアリービーズと対戦し、セットカウント０対３のストレートで敗れました。アランマーレ山形の通算成績は１勝12敗。アランマーレ山形は23日午後1時５分から同じ会場で、デンソーエアリービーズと対戦します。