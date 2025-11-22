¡ÖµÁ´ã¤Ã¤ÆÁ´Á³Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼µÁ´ã¤Î½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¤¬º¸ÌÜ¤ò³°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÒÌÜµÁ´ã¤Î¥ï¥¤¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¤ÇÎÞ¡×¤È¡¢¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¿·½ÉSAMURAI¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Öyou-show¡×¤Î²«¿§Ã´Åö¡¢ÀéÍÕ¤ß¤æ¤¦(21)¡£¾ÚÌÀ¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¾ÇÅÀ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æº¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÀéÍÕ¤Ï´ãµåÆâ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë°­À­¼ðáç¡ÖÌÖËì²êºÙË¦¼ð(¤â¤¦¤Þ¤¯¤¬¤µ¤¤¤Ü¤¦¤·