FC町田ゼルビアは11月22日、天皇杯の決勝戦でヴィッセル神戸と対戦。３−１で勝利し、国内の主要タイトルを初めてその手中に収めた。開始６分に藤尾翔太が先制点をゲット。32分に相馬勇紀が追加点を挙げる。56分には藤尾がこの日、自身２点目をマークする。62分に１点を返されるも、最後までリードを守り抜いた町田が初優勝を成し遂げた。「ありがとうございます！」試合後のフラッシュインタビューで、黒田剛監督が歓喜の表