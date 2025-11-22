日本ハムのファン感謝イベント「F FES 2025」が22日、本拠地エスコンフィールド北海道で開催。締めのあいさつで新庄剛志監督（53）がまたもサプライズ発表した。 「開幕戦の相手、決まりました。ソフトバンクです。この3つ絶対の絶対の絶対に3タテします。おそらく、モイネロくんが来ると思います。そのモイネロくんと投げ合う開幕投手を今から発表します」と前振り。ビジョンに他の投手の映像を流して“フェイント”しながら、