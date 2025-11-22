元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。現役時代に巨人の後輩・斎藤雅樹氏（60）に何かとごちそうした理由を明かした。2年目のグアムキャンプでは相部屋になった。斎藤氏は「若手とベテランで相部屋にされた」と振り返ったが、江川氏は記憶になかった。斎藤氏にとって憧れの存在。忘れるはずがない。さらに江川氏はグアムから日本にかける国際電話の高額料金をすべて持ってくれたという。日