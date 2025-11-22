◆Ｕ―１７Ｗ杯▽準々決勝日本０―１オーストリア（２１日、カタール・ドーハ）サッカーのＵ―１７日本代表は準々決勝でＵ―１７オーストリア代表に０―１で敗れ、初の４強進出とはならなかった。立ち上がりから決定機を迎え、前半１８分にＭＦ平島大悟（鹿島ユース）がゴール前でフリーでシュートを放つもＧＫの好セーブにあう。同２８分にも左からのクロスを平島が合わせるもまたもＧＫに阻まれる。前半を０―０で折り