週末21日のニューヨーク株式相場で、ダウ工業株30種平均は前日比493ドル15ドル高の4万6245ドル41セントで取引を終えた。アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）による年内の利下げ期待が再燃したことで景気が下支えされるとの期待から、反発した。優良株で構成するハイテク株中心のナスダック総合指数は195.03ポイント高の2万2273.08だった。