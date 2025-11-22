俳優北村匠海（28）が22日、都内で開催中の「第26回東京フィルメックス」で、主演映画「しびれ」（内山拓也監督、26年公開）のワールドプレミアとなる舞台あいさつを行った。内山監督の自伝的な物語で、母と暮らす少年が自分の居場所とアイデンティティーを探し求める姿を描いた。北村は「心の枯渇がすごく大事だったので、寝ない、食べないという肉体的なところもやりました。北村匠海史上一番、クマが出てる感じなんですが、僕に