巨人からドラフト２位指名を受けた田和廉投手（２２＝早大）が２２日にジャイアンツ球場で行われた新人選手施設訪問に参加。選手寮や室内練習場、トレーニングルームなどをくまなく見学した。報道陣の取材に応じた田和は「寮は初めて入らせていただいたんですけど、本当に２年前にできたということもあってめちゃくちゃきれいで。本当に早く入りたいなって思いました」と目を輝かせた。印象に残っている施設について聞かれる