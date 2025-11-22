鹿児島市で22日、がありました。 鹿児島西警察署によりますと、22日午前10時半前、鹿児島市小野町で、うめはな産業の「ごみ置き場のごみが燃えている」と、従業員から消防に通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で、解体した住宅から出た廃材など、仮置き場に置いてあったごみおよそ150平方メートルが焼けました。けが人はいませんでした。 出火当時、仮置き場近くの焼却炉で廃材など