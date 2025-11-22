◇男子ゴルフツアーダンロップフェニックス第3日（2025年11月22日宮崎県フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）第3ラウンドが行われ、首位タイから出た塚田よおすけ（40＝ホクト）が5バーディー、2ボギーの67で回り、通算10アンダーで単独トップに立った。米下部ツアー今季2勝のニール・シプリー（24＝米国）と李尚熹（33＝韓国）が8アンダーで2打差の2位。堀川未来夢（32＝WaveEnergy）が7アンダーで3打差の4位につ