◇第45回全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）（2025年11月23日宮城・松島町文化観光交流館前〜弘進ゴムアスリートパーク仙台＝6区間42.195キロ）女子駅伝の日本一を決める第45回全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）の前日会見が22日に行われた。会見には積水化学・山本有真、パナソニック・齋藤みう、大塚製薬・小林香菜、JP日本郵政グループ・谷本七星が出席。華々しい顔ぶれが並んだ。そんな中、陸上