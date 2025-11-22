Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï22Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï2025¡×¤ò³«Ëë¤·¤¿¡£AÁÈ¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ÎÄ¬ºê¹ë¤Ï°²Ìî¾ÍÂÀÏº¤ÈÁÈ¤ß¡¢ËÌÅÍ·³¤ÎÂç¿¹ËÌÅÍ¡¢·§ÍòÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÈ¯¤·¤¿Ä¬ºê¤ÏÂç¿¹¤«¤éÄ¾Á°²ñ¸«¤ÇËÌÅÍ·³Æþ¤ê¤ò¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤­¤Ê¤ê¡ÖËÌÅÍ·³¤ËÍè¤¤¡×¤È¼ê¤òº¹¤·½Ð¤µ¤ì¡¢°®¼ê¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¤ò¸«Éñ¤¤¡ÖÆþ¤ë¤«¡×¤ÈµñÀä¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬Ï¢·È¤ò¸«¤»¤Æ¡¢3¥«¥¦¥ó¥È¤ÏÃ¥¤¨¤º¡£10Ê¬¤¹¤®¡¢Ä¬ºê¤¬Âç