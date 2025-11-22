F1第22戦、ラスベガスGPの予選で走行するレッドブルの角田裕毅＝21日（ロイター＝共同）【ラスベガス（米ネバダ州）共同】自動車のF1シリーズ第22戦、ラスベガス・グランプリ（GP）は21日、米ネバダ州ラスベガスで予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は19番手だった。マクラーレンのランド・ノリス（英国）がポールポジション（PP）を獲得した。レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が2番手。