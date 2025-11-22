オリックスの契約更改交渉が２２日、大阪市内の球団施設で行われ、来田涼斗外野手が３００万増の１９００万円、佐藤一磨投手が現状維持の８００万円、吉田輝星投手が９００万減の２８００万円、富山凌雅投手が２００万減の１２００万円、古田島成龍投手が８００万減の２７００万円、小木田敦也投手が７００万減の２３００万円、阿部翔太投手が１１００万減の３７００万円でサイン。なお、小木田の育成再契約が発表されて背番号「