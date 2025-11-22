日本ハムのファン感謝イベント「ＦＦＥＳ２０２５」が２２日、エスコンフィールドで開催され、宮西尚生投手の等身大立像が一塁側ブルペンでお披露目された。今季達成したプロ野球史上４人目の通算９００試合登板を記念して製作。お披露目イベントに登場した宮西は「感無量でございます」と喜び「頑張ってあと１００試合放ったら、もう１個作ってくれるかな？エスコンまでの間に置いていきたくない？」と同１０００試合登板