俳優の鈴木福（21）が、21日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。大人の一面をのぞかせた。1歳で芸能界入りし、人気子役から大人の俳優に成長した鈴木。最近、仕事で一緒だったというMCの笑福亭鶴瓶（73）が「お酒も好きやしな」と言うと、鈴木は「はい。飲みますね」。スタジオの観客から「え〜」と驚きの声が上がると、MCのKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）が「『え〜』って言うくらいだから、お酒飲んでます、とか