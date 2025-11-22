料理研究家リュウジ氏が22日、X（旧ツイッター）を更新。熊肉料理をめぐる一部の声に対し、“返答”した。リュウジ氏は20日の更新で「今日は熊肉を食べます最初は熊肉が旨ければ駆除する価値が出て問題提起になるかと思って買いましたが、ちゃんと調べる内にそう簡単な問題ではないという事がわかりました熊肉の味が知りたい方、旨いレシピが知りたい方、熊について考えてる方、考えお聞かせ下さい」と投稿。さまざまな料理で