[11.22 天皇杯決勝 町田 3-1 神戸 国立]第105回天皇杯は22日、国立競技場で決勝戦を行い、FC町田ゼルビアが初優勝を果たした。史上初の決勝進出で、連覇を狙うヴィッセル神戸を3-1で撃破。クラブ創設37年目、サイバーエージェントグループ参画から7年、就任3年目の黒田剛監督の下で躍進を続けてきた気鋭のクラブが悲願の初タイトルを掴んだ。初優勝を狙う町田は3-4-2-1の布陣で臨んだ。GK谷晃生がゴールを守り、3バックは左か