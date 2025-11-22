【天皇杯決勝】(国立)町田 3-1(前半2-0)神戸<得点者>[町]藤尾翔太2(6分、56分)、相馬勇紀(32分)[神]宮代大聖(62分)<警告>[町]ドレシェヴィッチ(37分)、中山雄太(49分)、谷晃生(88分)[神]武藤嘉紀(42分)、山川哲史(73分)観衆:31,414人主審:木村博之副審:渡辺康太、坂本晋悟├町田が天皇杯制覇!! 黒田剛監督3年目で悲願の初タイトル、神戸は連覇ならず└天皇杯決勝も…空席目立つ国立競技場の観客数は3万1414人、ルヴァ